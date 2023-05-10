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МЗС рф викликало тимчасового повіреного у справах Польщі через "провокацію" на кладовищі радянських воїнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Тимчасового повіреного у справах Польщі в росії Яцека Щлядевського викликали в МЗС росії, йому вручили ноту протесту, яка пов'язана "з провокацією, організованою 9 травня на кладовищі-мавзолеї радянських воїнів у Варшаві", про це повідомило відомство у своїй заяві, пише УНН.

Деталі

9 травня натовп, що зібрався на цвинтарі на вулиці Жвирки і Вігури у Варшаві, не дозволив послу росії в Польщі сергію андрєєву та іншим російським дипломатам покласти вінки до меморіалу радянським солдатам.

У заяві МЗС йдеться, що це сталося "за свідомої бездіяльності польської влади".

"Цей кричущий акт став черговою ланкою в ланцюзі провокаційних кроків Варшави, вся русофобська політика якої спрямована на перекручення історії Другої світової війни. [...] Польському дипломату було також заявлено, що розв'язана Варшавою розв'язана розгнуздана антиросійська вакханалія вийшла за рамки принципів спілкування сусідніх держав", - ідеться в заяві мзс рф.

У російському мзс також заявили, що "адекватні заходи у відповідь" Росії "не змусять себе довго чекати".

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