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МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Сербию и Косово

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев воздержаться от посещения региона Западных Балкан из-за обострения отношений между Белградом и Приштиной, сообщает УНН.

Цитата

«В связи с обострением отношений между Белградом и Приштиной рекомендуем гражданам Украины сейчас воздержаться от посещения этого региона Западных Балкан, а тем, кто там находится - избегать мест массового скопления людей», - говорится в сообщении МИД Украины.

В МИД отметили, что для получения помощи украинцы могут обращаться на круглосуточную «горячую линию» посольства Украины в Сербии.

Дополнение

Новая вспышка напряженности в нестабильной северной части Косово, населенной преимущественно этническими сербами, произошла на прошлой неделе. 6 декабря на севере произошло несколько нападений, включая взрывы и выстрелы в сторону муниципальных избирательных комиссий, в то время, когда чиновники проводили предвыборные мероприятия. Косовская полиция объявила об усилении полицейского присутствия в четырех муниципалитетах с сербским большинством.

В частично признанном Косово заявили, что закрывают пункты пропуска на границе с Сербией, а также, что муниципальные выборы на севере Косово будут перенесены на 23 апреля 2023 года.

В ответ на последние действия Приштины президент Сербии Александр Вучич планирует направить миссии НАТО запрос о введении армии и полицейских на территорию региона.

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