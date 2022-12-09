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Поліція Косова посилює присутність на півночі: Сербія відреагувала

Поліція Косова посилює присутність на півночі: Сербія відреагувала

Київ • УНН

 • 637822 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Після того, як поліція Косова оголосила про посилення присутності на півночі, населеній переважно етнічними сербами, Белград заявляє, що направить свої власні сили безпеки, пише Euractiv, інформує УНН.

Деталі

У вівторок на півночі сталося кілька нападів, у тому числі вибухи та постріли у бік муніципальних виборчих комісій, у той час, коли чиновники проводили передвиборчі заходи.

До четверга косовська поліція оголосила про посилення поліцейської присутності у чотирьох муніципалітетах із сербською більшістю.

Сербські ЗМІ на півночі Косова та в Сербії повідомили, що туди направляють співробітників спецпідрозділів косовської поліції, пише REL. Але прес-секретар уряду Косова Перпарим Крієзіу відкинув ці твердження. «Йдеться лише про правоохоронні органи, а не про якийсь інший підрозділ», — сказав він.

Тим часом голова канцелярії щодо Косово та Метохії при уряді Сербії Петар Петкович заявив, що близько 300-350 косовських поліцейських, включаючи сили спеціального призначення, увійшли до північної частини Косова, звинувативши прем'єр-міністра Альбіна Курті у продовженні його «незаконних та насильницьких дій» щодо північного Косова.

Виступаючи в Белграді у четвер увечері, він сказав, що Сербія розгляне можливість «повернення до 1000 наших власних сил безпеки в Косово, як це передбачено резолюцією 1244 ООН», повідомляє N1.

Резолюція припускає можливість повернення в Косово невеликої частини сербських сил безпеки в особливих умовах та під міжнародним контролем.

Петкович додав, що, відправивши поліцію на північ, Приштина порушила Брюссельську угоду.

Тим часом Курті зустрівся зі спеціальним посланцем ЄС на Західних Балканах Мирославом Лайчаком у Відні на саміті лідерів Балкан. Лайчак висловився за підтримку наміру Косова подати заявку на членство в ЄС до кінця року. «Я вітаю тверду прихильність Західних Балкан щодо членства в Європейському Союзі та можливість обмінятися думками», — написав Лайчак.

Доповнення

Нещодавно напруженість між Приштиною та Белградом загострилася через ситуацію з номерними знаками.

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