Косово призупиняє скандальну схему сербських автомобільних номерів

Раніше

Суперечка розгорілася після того, як Косово заявило, що етнічні серби країни будуть "покарані", якщо вони не змінять номерні знаки транспортних засобів, видані Сербією, на реєстраційні номери, видані Приштиною.

Основним джерелом напруженості є проголошення незалежності Косова від Сербії у 2008 році. Остання не визнає цей крок і заохочує косовську сербську меншість залишатися вірною Белграду.

Деталі

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті заявив, що прийняв прохання Вашингтона "про 48-годинну відстрочку запровадження штрафів" для автомобілів із сербськими номерами.

Пауза допомогла знизити напруженість у північному Косові, наступного дня після того, як переговори між Белградом і Пріштіною за посередництва ЄС щодо схеми не дали результатів.

"Я радий працювати зі США та ЄС, щоб знайти рішення протягом наступних двох днів", - зауважив Курті.

Доповнення

Зі 120-тисячної меншини Косово близько 10 тисяч мають автомобілі, зареєстровані в Сербії.

Поліція мала почати накладати штрафи у розмірі 150 євро на автомобілі з сербськими номерними знаками з 8:00 у вівторок. Повна заборона має набути чинності у квітні 2023 року.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у понеділок провів у Брюсселі переговори між Курті та президентом Сербії Олександром Вучичем.

Згодом Боррель сказав, що Вучич був готовий прийняти компромісну пропозицію ЄС, яка могла б уникнути цієї ризикованої ситуації, але Курті цього не зробив.

Повернувшись до Белграда, Вучич сказав, що ситуація перебуває "на межі конфлікту".