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Сербія та Косово не змогли домовитися про номерні знаки на екстреній нараді у Брюсселі

Сербія та Косово не змогли домовитися про номерні знаки на екстреній нараді у Брюсселі

Київ • УНН

 • 517488 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент Олександр Вучич заявив у понеділок, що Сербія та Косово не змогли дійти згоди на переговорах, спонсорованих Європейським Союзом, щодо суперечки через номерні знаки автомобілів, які, як побоюється Захід, можуть спровокувати етнічне насильство в західно-балканському регіоні, передає УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

«З незрозумілих мені причин нам не вдалося дійти абсолютно будь-якої угоди… Албанська сторона не хотіла нічого приймати», — сказав Вучич журналістам після зустрічі в Брюсселі з прем'єр-міністром Косово Альбіном Курті та головою зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепом Боррелем.

Деталі

За словами Жозепа Борреля, після восьмигодинних переговорів Олександр Вучич та Альбін Курті «не дійшли сьогоднішнього рішення».

Головний дипломат блоку сказав, що ЄС висунув пропозицію, яку «Вучич прийняв сьогодні, але, на жаль, прем'єр-міністр Курті цього не зробив».

Проте, додав він, «обидва несуть повну відповідальність за провал сьогоднішніх переговорів та за будь-яку ескалацію насильства, яка може статися на місцях у наступні дні».

Проте Боррель закликав обидві сторони реалізувати пропозицію, висунуту ЄС та закликаючу Косово «негайно призупинити подальші етапи, пов'язані з перереєстрацією транспортних засобів на півночі Косова, а Сербію призупинити видачу нових номерних знаків».

Контекст

Напруженість між Приштиною та Белградом загострилася останніми місяцями, погрожуючи стати найсерйознішою кризою між двома сторонами за останні роки.

Косово, яке досі не визнане Сербією і де мешкає більшість етнічних албанців, хоче, щоб близько 10 000 косовських сербів, автомобілі яких мають сербські номери, замінили їх на номери Косівської республіки.

Поетапний план включає попередження, штрафи і, зрештою, заборону на водіння за відмову змінити номер, а повна заборона набуде чинності у квітні.

Серби на півночі Косова, які, як і Белград, не визнають проголошеної Косово у 2008 році незалежність від Сербії, відмовляються це робити.

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