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Сербия и Косово не смогли договориться о номерных знаках на экстренном совещании в Брюсселе

Киев • УНН

 • 517485 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Александр Вучич заявил в понедельник, что Сербия и Косово не смогли прийти к согласию на переговорах, спонсируемых Европейским Союзом, о споре из-за номерных знаков автомобилей, которые, как опасается Запад, могут спровоцировать этническое насилие в западно-балканском регионе, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

«По непонятным мне причинам нам не удалось прийти к абсолютно любому соглашению… Албанская сторона не хотела ничего принимать», — сказал Вучич журналистам после встречи в Брюсселе с премьер-министром Косово Альбином Курти и главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем.

Детали

По словам Жозепа Борреля, после восьмичасовых переговоров Александр Вучич и Альбин Курти «не пришли к сегодняшнему решению».

Главный дипломат блока сказал, что ЕС выдвинул предложение, которое «Вучич принял сегодня, но, к сожалению, премьер-министр Курти этого не сделал».

Однако, добавил он, «оба несут полную ответственность за провал сегодняшних переговоров и любую эскалацию насилия, которая может произойти на местах в последующие дни».

Однако Боррель призвал обе стороны реализовать предложение, выдвинутое ЕС и призывающее Косово «немедленно приостановить дальнейшие этапы, связанные с перерегистрацией транспортных средств на севере Косово, а Сербию приостановить выдачу новых номерных знаков».

Контекст

Напряженность между Приштиной и Белградом обострилась в последние месяцы, угрожая стать самым серьезным кризисом между двумя сторонами за последние годы.

Косово, которое до сих пор не признано Сербией, и где проживает большинство этнических албанцев, хочет, чтобы около 10 000 косовских сербов, автомобили которых имеют сербские номера, заменили их на номера Косовской республики.

Поэтапный план включает предупреждения, штрафы и, наконец, запрет на вождение за отказ изменить номер, а полный запрет вступит в силу в апреле.

Сербы на севере Косово, которые, как и Белград, не признают провозглашенной Косово в 2008 году независимость от Сербии, отказываются это делать.

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