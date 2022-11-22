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Косово приостанавливает скандальную схему сербских автомобильных номеров

Косово приостанавливает скандальную схему сербских автомобильных номеров

Киев • УНН

 • 351054 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Премьер-министр Косово, обвиненный Брюсселем в срыве переговоров по урегулированию спора по поводу схемы замены сербских номерных знаков, заявил во вторник, что отложил реализацию плана на два дня. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Ранее

Спор разгорелся после того, как Косово заявило, что этнические сербы страны будут "наказаны", если они не поменяют номерные знаки транспортных средств, выданные Сербией, на регистрационные номера, выданные Приштиной.

Основным источником напряженности является провозглашение независимости Косово от Сербии в 2008 году. Последняя не признает этот шаг и поощряет косовское сербское меньшинство оставаться верным Белграду.

Детали

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что принял просьбу Вашингтона "о 48-часовой отсрочке введения штрафов" для автомобилей с сербскими номерами.

Пауза помогла снизить напряженность в северном Косово, на следующий день после того, как переговоры между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС по схеме не дали результатов.

"Я рад работать с США и ЕС, чтобы найти решение в течение следующих двух дней", – отметил Курти.

Дополнение

Из 120-тысячного меньшинства Косово около 10 тысяч имеют автомобили, зарегистрированные в Сербии.

Полиция должна была начать накладывать штрафы в размере 150 евро на автомобили с сербскими номерными знаками с 8:00 во вторник. Полный запрет должен вступить в силу в апреле 2023 года.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в понедельник провел в Брюсселе переговоры между Курти и президентом Сербии Александром Вучичем.

Впоследствии Боррель сказал, что Вучич был готов принять компромиссное предложение ЕС, которое могло бы избежать этой рискованной ситуации, но Курти этого не сделал.

Вернувшись в Белград, Вучич сказал, что ситуация находится "на грани конфликта".

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