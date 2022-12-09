Полиция Косово усиливает присутствие на севере: Сербия отреагировала

ukru
19:57 • 22036 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 36086 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
16:00 • 78440 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 128447 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 132593 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110053 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104067 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90668 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111047 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136268 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 89012 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 42145 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 83135 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 29138 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

15:36 • 23284 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 229104 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 259618 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 197758 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 203109 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 238427 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 22044 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 89012 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 116996 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119457 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126937 просмотра
Актуальное
Полиция Косово усиливает присутствие на севере: Сербия отреагировала

Полиция Косово усиливает присутствие на севере: Сербия отреагировала

Киев • УНН

 • 637820 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. После того, как полиция Косово объявила об усилении присутствия на севере, населенном преимущественно этническими сербами, Белград заявляет, что направит свои собственные силы безопасности, пишет Euractiv, информирует УНН.

Детали

Во вторник на севере произошло несколько нападений, в том числе взрывы и выстрелы в сторону муниципальных избирательных комиссий, в то время, когда чиновники проводили предвыборные мероприятия.

К четвергу косовская полиция объявила об усилении полицейского присутствия в четырех муниципалитетах с сербским большинством.

Сербские СМИ на севере Косово и в Сербии сообщили, что туда направляют сотрудников спецподразделений косовской полиции, пишет REL. Но пресс-секретарь правительства Косово Перпарим Кризиу отверг эти утверждения. «Речь идет только о правоохранительных органах, а не о каком-то другом подразделении», — сказал он.

Тем временем глава канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что около 300-350 косовских полицейских, включая силы специального назначения, вошли в северную часть Косово, обвинив премьер-министра Альбина Курти в продолжении его «незаконных и насильственных действий» в отношении северного Косово.

Выступая в Белграде в четверг вечером, он сказал, что Сербия рассмотрит возможность «возвращения до 1000 наших собственных сил безопасности в Косово, как это предусмотрено резолюцией 1244 ООН», сообщает N1.

Резолюция предполагает возвращение в Косово небольшой части сербских сил безопасности в особых условиях и под международным контролем.

Петкович добавил, что, отправив полицию на север, Приштина нарушила Брюссельское соглашение.

Тем временем Курти встретился со специальным посланником ЕС на Западных Балканах Мирославом Лайчаком в Вене на саммите лидеров Балкан. Лайчак высказался в поддержку намерения Косово подать заявку на членство в ЕС до конца года. «Я приветствую твердую приверженность Западным Балканам относительно членства в Европейском Союзе и возможность обменяться мнениями», — написал Лайчак.

Дополнение

Недавно напряженность между Приштиной и Белградом обострилась из-за ситуации с номерными знаками.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы