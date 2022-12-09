Полиция Косово усиливает присутствие на севере: Сербия отреагировала
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. После того, как полиция Косово объявила об усилении присутствия на севере, населенном преимущественно этническими сербами, Белград заявляет, что направит свои собственные силы безопасности, пишет Euractiv, информирует УНН.
Детали
Во вторник на севере произошло несколько нападений, в том числе взрывы и выстрелы в сторону муниципальных избирательных комиссий, в то время, когда чиновники проводили предвыборные мероприятия.
К четвергу косовская полиция объявила об усилении полицейского присутствия в четырех муниципалитетах с сербским большинством.
Сербские СМИ на севере Косово и в Сербии сообщили, что туда направляют сотрудников спецподразделений косовской полиции, пишет REL. Но пресс-секретарь правительства Косово Перпарим Кризиу отверг эти утверждения. «Речь идет только о правоохранительных органах, а не о каком-то другом подразделении», — сказал он.
Тем временем глава канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что около 300-350 косовских полицейских, включая силы специального назначения, вошли в северную часть Косово, обвинив премьер-министра Альбина Курти в продолжении его «незаконных и насильственных действий» в отношении северного Косово.
Выступая в Белграде в четверг вечером, он сказал, что Сербия рассмотрит возможность «возвращения до 1000 наших собственных сил безопасности в Косово, как это предусмотрено резолюцией 1244 ООН», сообщает N1.
Резолюция предполагает возвращение в Косово небольшой части сербских сил безопасности в особых условиях и под международным контролем.
Петкович добавил, что, отправив полицию на север, Приштина нарушила Брюссельское соглашение.
Тем временем Курти встретился со специальным посланником ЕС на Западных Балканах Мирославом Лайчаком в Вене на саммите лидеров Балкан. Лайчак высказался в поддержку намерения Косово подать заявку на членство в ЕС до конца года. «Я приветствую твердую приверженность Западным Балканам относительно членства в Европейском Союзе и возможность обменяться мнениями», — написал Лайчак.
Дополнение
Недавно напряженность между Приштиной и Белградом обострилась из-за ситуации с номерными знаками.