МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Сербії і Косово
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від відвідання регіону Західних Балкан через загострення відносин між Белградом та Приштиною, повідомляє УНН.
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«У зв‘язку із загостренням відносин між Белградом та Приштиною рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання цього регіону Західних Балкан, а тим, хто там перебуває - уникати місць масового скупчення людей», - йдеться в повідомленні МЗС України.
У МЗС зазначили, що для отримання допомоги українці можуть звертатися на цілодобову «гарячу лінію» посольства України в Сербії.
Доповнення
Новий спалах напруженості в нестабільній північній частині Косово, населеній переважно етнічними сербами, стався минулого тижня. 6 грудня на півночі сталося кілька нападів, у тому числі вибухи та постріли у бік муніципальних виборчих комісій, у той час, коли чиновники проводили передвиборчі заходи. Косовська поліція оголосила про посилення поліцейської присутності у чотирьох муніципалітетах із сербською більшістю.
У частково визнаному Косово заявили, що закривають пункти пропуску на кордоні із Сербією, а також, що муніципальні вибори на півночі Косова будуть перенесені на 23 квітня 2023 року.
У відповідь на останні дії Приштини президент Сербії Александар Вучич планує спрямувати місії НАТО запит щодо введення армії та поліцейських на територію регіону.