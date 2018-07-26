МИД прокомментировало позицию ОБСЕ по нейтрализации конфликта на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. ОБСЕ усилит вклад своей миссии в прекращении агрессии РФ на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.
“Генеральный секретарь ОБСЕ и Действующее Председательство ОБСЕ будут прилагать усилия для укрепления роли ОБСЕ в мирном урегулировании”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, 26 июля 2018 года заместитель Министра иностранных дел Украины Василий Боднар обсудил с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером и высоким представителем Действующего председательства ОБСЕ, заместителем Министра иностранных дел Италии Гуглиельмо Пикки комплекс вопросов по прекращению агрессии РФ и мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
Генеральный секретарь ОБСЕ и представитель действующего председательства ОБСЕ подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также заверили украинскую сторону в готовности активизировать усилия с целью полного выполнения Минских договоренностей на основе принципов и норм международного права.
Стороны также обсудили укрепление взноса ОБСЕ в решение политических, экономических и гуманитарных проблем, вызванных продолжающейся агрессией Российской Федерации, в том числе на территории временно оккупированной АР Крым.
Напомним, посол ОБСЕ осенью встретится с родственниками пропавших без вести в Донбассе.