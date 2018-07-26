МЗС прокоментувало позицію ОБСЄ з нейтралізації конфлікту на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. ОБСє посилить внесок своєї місії у припинення агресії РФ на Донбасі. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
“Генеральний секретар ОБСЄ та Діюче Головування ОБСЄ докладатимуть зусиль для зміцнення ролі ОБСЄ у мирному врегулюванні”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 26 липня 2018 року заступник Міністра закордонних справ України Василь Боднар обговорив з Генеральним секретарем ОБСЄ Томасом Гремінгером та високим представником Діючого Головування ОБСЄ, заступником Міністра закордонних справ Італії Гугліельмо Піккі комплекс питань стосовно припинення агресії РФ та мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Генеральний секретар ОБСЄ та представник діючого головування ОБСЄ підтвердили підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також запевнили українську сторону у готовності активізувати зусилля з метою повного виконання Мінських домовленостей на основі принципів та норм міжнародного права.
Сторони також обговорили зміцнення внеску ОБСЄ у вирішення політичних, економічних та гуманітарних проблем, спричинених триваючою агресією Російської Федерації, у тому числі на території тимчасово окупованої АР Крим.
Нагадаємо, посол ОБСЄ восени зустрінеться з родичами зниклих безвісти на Донбасі.