МИД предупреждает украинцев в Бразилии об опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В связи с аномально низким уровнем влажности воздуха в Бразилии МИД Украины призывает граждан быть осторожными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
В связи с аномально низким уровнем влажности воздуха и объявлением органами Гражданской обороны Бразилии чрезвычайного положения в Федеральном округе Бразилия Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев, путешествующих в эту страну (до Федерального округа Бразилия и штатов Гойяс, Минас Жераис, Мато Гросу и Сан Паулу) следовать рекомендациям Гражданской обороны Бразилии, а именно:
-
- минимизировать физические нагрузки;
-
- пить большое количество жидкости;
-
- увлажнять воздух в помещениях;
-
- избегать солнечных лучей в самые горячие часы дня (с 12.00 до 15.00)
-
- минимизировать употребление кофе и алкоголя.
-
Как сообщал УНН, гражданам Украины рекомендуется воздержаться от поездок в некоторые индийские штаты из-за высокого уровня опасности, который связаный со значительными осадками во время сезонных муссонов и вызванными ими наводнениями и оползнями почв в регионе.