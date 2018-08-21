МЗС попереджає українців у Бразилії про небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У зв’язку з аномально низьким рівнем вологості повітря у Бразилії МЗС України закликає громадян бути обережними. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.
У зв’язку з аномально низьким рівнем вологості повітря та оголошенням органами Цивільної оборони Бразилії надзвичайного стану у Федеральному окрузі Бразилія Міністерство закордонних справ України закликає українців, які подорожують до цієї країни (до Федерального округу Бразилія та штатів Гойяс, Мінас Жераіс, Мато Гросу та Сан-Паулу) дотримуватися рекомендацій Цивільної оборони Бразилії, а саме:
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- мінімізувати фізичні навантаження;
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- пити велику кількість рідини;
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- зволожувати повітря у приміщеннях;
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- уникати сонячного проміння в найгарячіші години дня (з 12.00 до 15.00)
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- мінімізувати вживання кави та алкоголю.
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Як повідомляв УНН, громадянам України рекомендується утриматись від поїздок до деяких індійських штатів через високий рівень небезпеки, пов’язаний зі значними опадами під час сезонних мусонів та спричиненими ними повенями та зсувами ґрунтів в регіоні.