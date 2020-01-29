МИД обновило рекомендации о коронавирусе, советует украинцам не ехать в Китай

“В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения рекомендуют гражданам Украины временно воздержаться от поездок в провинцию Хубэй и г. Ухань, где есть наибольший риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, к другим территориям Китайской Народной Республики”, — говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что украинцам, которые продолжают находиться в этой стране, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом регионов КНР, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшей консульское учреждения Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе friend.mfa.gov.ua.

Также дипломаты отметили, что органами власти Китая частично или полностью карантинные мероприятия введены в 16 городах провинции Хубэй.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины рекомендуется безотлагательно обращаться по номерам “горячих линий” на территории Китая в Посольство Украины в КНР (+8613701230647), Генерального консульства Украины в Гуанчжоу (+8618520437737) и Генерального консульства Украины в Шанхае (+8613816318830).

Напомним, ранее посольство рекомендовало украинцам покинуть Китай.