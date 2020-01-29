МЗС оновило рекомендації щодо коронавірусу, радить українцям не їхати в Китай
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Міністерство закордонних справ України на фоні поширення смертельного коронавірусу рекомендувало українцям не відвідувати країну без необхідності. Про це йдеться у оновлених 29 січня рекомендаціях МЗС, передає УНН.
“У зв’язку з загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням у Китаї захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я рекомендують громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до провінції Хубей та м.Ухань, де є найбільший ризик зараження, а також відкласти свої подорожі, які не є вкрай необхідними, до інших територій Китайської Народної Республіки”, — йдеться в повідомленні.
У МЗС наголошують, що українцям, які продовжують перебувати в цій країні, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, уникати відвідання уражених вірусом регіонів КНР, повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України або зареєструватися на вебресурсі friend.mfa.gov.ua.
Також дипломати зазначили, що органами влади Китаю частково чи повністю карантинні заходи запроваджено у 16 містах провінції Хубей.
У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, громадянам України рекомендується невідкладно звертатися за номерами “гарячих ліній” на території Китаю до Посольства України в КНР (+8613701230647), Генерального консульства України в Гуанчжоу (+8618520437737) та Генерального консульства України в Шанхаї (+8613816318830).
Нагадаємо, раніше посольство рекомендувало українцям покинути Китай.