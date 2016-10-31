МИД: официального подтверждения ареста двух украинцев в Москве нет
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Посольство Украины в России пока не имеет официального подтверждения о задержании двух украинцев в Москве. Об этом сообщила спикер консульского департамента Министерства иностранных дел Украины Ореста Старак, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Наше посольство не получило пока от российской стороны ни одного официального подтверждения о задержании граждан Украины по подобным обвинениям. Сейчас наши консульские сотрудники пытаются выяснить некоторые детали, но повторюсь: официального подтверждения этого факта у нас нет", - подчеркнула О.Старак.
Ранее сегодня российское государственное информационное агентство со ссылкой на правоохранителей сообщило, что якобы двое граждан Украины были задержаны в Москве по подозрению в торговле людьми.