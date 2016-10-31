МЗС: офіційного підтвердження арешту двох українців у Москві немає
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Посольство України в Росії поки що не має офіційного підтвердження щодо затримання двох українців у Москві. Про це повідомила речниця консульського департаменту Міністерства закордонних справ України Ореста Старак, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"Наше посольство не отримало наразі від російської сторони жодного офіційного підтвердження щодо затримання громадян України за подібними звинуваченнями. Зараз наші консульські співробітники намагаються з’ясувати якісь деталі, але повторюсь: офіційного підтвердження цього факту в нас немає", – наголосила О.Старак.
Раніше сьогодні російське державне інформаційне агентство із посиланням на правоохоронців повідомило, що нібито двоє громадян України були затримані в Москві за підозрою в торгівлі людьми.