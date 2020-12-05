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МИД официально заявил о применении санкций против австрийского архитектурного бюро, которое будет строить театр в Севастополе

МИД официально заявил о применении санкций против австрийского архитектурного бюро, которое будет строить театр в Севастополе

Киев  •  УНН

 • 15981 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. К австрийскому архитектурному бюро "Coop Himmelb(l)au" и его руководству будут применены украинские санкции. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины, сообщает УНН.

"4 декабря на обращение МИД Украины прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство против представителей австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb(l)au", которое участвует в построении оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.

Украина начала также внутригосударственные процедуры для введения против бюро санкций за сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии АР Крым", - говорится в заявлении.

Украинская сторона также подробно проинформирует партнеров в ЕС и США о незаконной деятельности бюро.

"Мы не будем терпеть такое откровенное игнорирование украинского суверенитета и сотрудничество с российской оккупационной администрацией. Им будет запрещен въезд в Украину, а международное реноме этой компании испытает серьезные потери. Теперь с именем этого бюро будет связано пособничество оккупантам в совершении международного преступления", - подчеркнул спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев.

Напомним, посол Украины в Австрии ранее сообщил, что обращался к руководству бюро с просьбой не участвовать в проекте инициированном оккупационными властями.

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