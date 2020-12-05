МЗС офіційно заявило про застосування санкцій проти австрійського архітектурного бюро, яке будуватиме театр у Севастополі

“4 грудня на звернення МЗС України прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження проти представників австрійського архітектурного бюро „Coop Himmelb(l)au“, яке бере участь у побудові оперного театру в окупованому Росією Севастополі.

Україна розпочала також внутрішньодержавні процедури для запровадження проти бюро санкцій за співробітництво з російською окупаційною адміністрацією та пособництво у спробі легітимізації Росією анексії АР Крим”, — йдеться у заяві.

Українська сторона також докладно поінформує партнерів у ЄС та США про незаконну діяльність бюро.

“Ми не будемо толерувати таке відверте ігнорування українського суверенітету та співробітництво з російською окупаційною адміністрацією. Їм буде заборонено в’їзд в Україну, а міжнародне реноме цієї компанії зазнає серйозних втрат. Тепер з іменем цього бюро буде пов’язане пособництво окупанту у вчиненні міжнародного злочину”, — наголосив спецпредставник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв.

Нагадаємо, посол України в Австрії раніше повідомив, що звертався до керівництва бюро з проханням не брати участь в проекті ініційованому окупаційною владою.