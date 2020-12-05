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МЗС офіційно заявило про застосування санкцій проти австрійського архітектурного бюро, яке будуватиме театр у Севастополі

МЗС офіційно заявило про застосування санкцій проти австрійського архітектурного бюро, яке будуватиме театр у Севастополі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. До австрійського архітектурного бюро “Coop Himmelb(l)au” та його керівництва будуть застосовані українські санкції. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ України, повідомляє УНН.

“4 грудня на звернення МЗС України прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження проти представників австрійського архітектурного бюро „Coop Himmelb(l)au“, яке бере участь у побудові оперного театру в окупованому Росією Севастополі.

Україна розпочала також внутрішньодержавні процедури для запровадження проти бюро санкцій за співробітництво з російською окупаційною адміністрацією та пособництво у спробі легітимізації Росією анексії АР Крим”, — йдеться у заяві.
Українська сторона також докладно поінформує партнерів у ЄС та США про незаконну діяльність бюро.

“Ми не будемо толерувати таке відверте ігнорування українського суверенітету та співробітництво з російською окупаційною адміністрацією. Їм буде заборонено в’їзд в Україну, а міжнародне реноме цієї компанії зазнає серйозних втрат. Тепер з іменем цього бюро буде пов’язане пособництво окупанту у вчиненні міжнародного злочину”, — наголосив спецпредставник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв.

Нагадаємо, посол України в Австрії раніше повідомив, що звертався до керівництва бюро з проханням не брати участь в проекті ініційованому окупаційною владою.

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