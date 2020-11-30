Україна готує санкції проти австрійської компанії через будівництво в окупованому Севастополі

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У України є підстави вважати, що відоме австрійське архітектурне бюро Coop Himmelblau бере участь у побудові оперного театру в окупованому Севастополі. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив Посол України в Австрії Олександр Щерба, передає УНН.

“Вже певний час курсують чутки про участь архітектурного бюро Coop Himmelblau у флагманському проекті Путіна в Криму — спорудженні оперного театру в окупованому Севастополі. На початку жовтня я подзвонив директору бюро Вольфу Пріксу і намагався переконати його не руйнувати свою репутацію участю в цій непрямій і в той же час однозначній легітимізації анексії. На жаль, він не прислухався до моїх аргументів”, — повідомив Щерба.

За його словами, наразі чутки жваво підтверджуються російськими ЗМІ.

“Мені не лишається нічого іншого, як висловити жаль та повідомити архітектора Прікса, що Україна серйозно вивчає питання введення санкцій щодо нього та його бюро. Наші партнери по всьому світу будуть повідомлені, що колись респектабельне архітектурне бюро укладає нині сумнівні угоди з Путіним”, — резюмував дипломат.

Як повідомляв УНН, під час засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова закликала посилити тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення санкцій, у відповідь на організацію незаконних “виборів” на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя.

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