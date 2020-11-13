Джапарова закликала Захід розширити санкції проти РФ через "вибори" в Криму

"Перша заступниця міністра закликала посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення санкцій, у відповідь на організацію російською окупаційною владою незаконних "виборів" на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь", - інформують в пресслужбі.

Зазначається, що в ході виступу під час обговорення пункту порядку денного, присвяченого політичному діалогу між Україною та ЄС у контексті ситуації на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, Джапарова поінформувала учасників про порушення прав людини та мілітаризацію тимчасового окупованого українського півострова.

"Еміне Джапарова повідомила, що російські окупанти порушують права людини, зокрема переслідують політичних активістів та представників національних меншин, громадянських журналістів, проводять незаконний призов до лав російської армії у порушення міжнародного гуманітарного права (станом на сьогодні, понад 25 тисяч осіб; до кінця року планується додатковий призов понад 2500 осіб), порушують права на освіту рідною мовою, змінюють демографічну ситуацію в Криму тощо. Окремо Еміне Джапарова наголосила на утисках Православної Церкви України в Криму. Вона також привернула увагу до збільшення удвічі кількості російських військових в Криму, перевезення на півострів різних видів озброєння, у тому числі засобів, що можуть переносити ядерну зброю", - повідомляють дипломати.

Нагадаємо, напередодні заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко заявив, що перетворення тимчасово окупованого Росією Криму у величезну військову базу може вказувати на можливість розгортання ядерного потенціалу на окупованому півострові, тим самим підриваючи без'ядерний статус України.