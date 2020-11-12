В ООН попередили про небезпеку підриву без'ядерного статусу України в окупованому Криму

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Перетворення тимчасово окупованого Росією Криму у величезну військову базу може вказувати на можливість розгортання ядерного потенціалу на окупованому півострові, тим самим підриваючи без'ядерний статус України. Про це заявив заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко, відповідаючи російської делегації, передає УНН із посиланням на пресслужба Постійного представництва.

"Слід нагадати, що сьомий рік поспіль український півострів Крим та місто Севастополь залишаються окупованими державою, яка володіє ядерною зброєю - Російською Федерацією", - сказав Вітренко.

Він нагадав, що Кремль не дозволяє інспекторам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) отримати доступ до місць зберігання ядерних і радіоактивних матеріалів - як в Криму, так і на сході України.

"Більш того, триваюче перетворення Криму на величезну військову базу може вказувати на можливість розміщення ядерного потенціалу на окупованому півострові, тим самим підриваючи без'ядерний статус України. Це потрібно негайно змінити", - підкреслив дипломат.

Як повідомляв УНН, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов раніше допустив, що найближчим часом в окупованому Криму Росії знадобиться ядерна зброя.

Українські Національні Новини

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