В ООН предупредили об опасности подрыва безъядерного статуса Украины в оккупированном Крыму

"Следует напомнить, что седьмой год подряд украинский полуостров Крым и город Севастополь остаются оккупированными государством, обладающим ядерным оружием - Российской Федерацией", - сказал Витренко.

Он напомнил, что Кремль не позволяет инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получить доступ к местам хранения ядерных и радиоактивных материалов - как в Крыму, так и на востоке Украины.

"Более того, продолжающееся превращение Крыма в огромную военную базу может указывать на возможность размещения ядерного потенциала на оккупированном полуострове, тем самым подрывая безъядерный статус Украины. Это нужно немедленно изменить", - подчеркнул дипломат.

Как сообщал УНН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее допустил, что в ближайшее время в оккупированном Крыму России понадобится ядерное оружие.