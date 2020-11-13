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Джапарова призвала Запад расширить санкции против РФ из-за "выборов" в Крыму

Джапарова призвала Запад расширить санкции против РФ из-за "выборов" в Крыму

Киев • УНН

 • 11938 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Во время заседания Комитета ассоциации между Украиной и ЕС, которое состоялось сегодня, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова призвала усилить давление на Российскую Федерацию, в частности путем расширения санкций в ответ на организацию незаконных "выборов" на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Первый заместитель министра призвала усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в частности путем расширения санкций в ответ на организацию российской оккупационной властью незаконных "выборов" на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и г. Севастополь", - информируют в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе выступления при обсуждении пункта повестки дня, посвященного политическому диалогу между Украиной и ЕС в контексте ситуации на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины, Джапарова проинформировала участников о нарушении прав человека и милитаризации временного оккупированного украинского полуострова.

"Эмине Джапарова сообщила, что российские оккупанты нарушают права человека, в частности преследуют политических активистов и представителей национальных меньшинств, гражданских журналистов, проводят незаконный призыв в ряды российской армии в нарушение международного гуманитарного права (по состоянию на сегодня, более 25 000 человек, до конца года планируется дополнительный призыв более 2500 человек), нарушают права на образование на родном языке, меняют демографическую ситуацию в Крыму и тому подобное. Отдельно Эмине Джапарова отметила притеснения Православной Церкви Украины в Крыму. Она также привлекла внимание к увеличению вдвое количества российских военных в Крыму, перевозки на полуостров различных видов вооружения, в том числе средств, которые могут переносить ядерное оружие", - сообщают дипломаты.

Напомним, накануне заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко заявил, что преобразования временно оккупированного Россией Крыма в огромную военную базу может указывать на возможность развертывания ядерного потенциала на оккупированном полуострове, тем самым подрывая безъядерный статус Украины.

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