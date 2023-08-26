МИД Молдовы осудил высказывания рф о том, что страна стала "придатком киевского режима"

Детали

«Мы осуждаем ошибочные заявления, сделанные недавно представителем МИДа России. Нейтралитет нашей страны означает изоляцию. Власти развивают партнерские отношения с организациями и государствами для сохранения мира и безопасности страны. В этом смысле Молдова сотрудничает с теми, кто продвигает демократические ценности. С первого дня войны мы решительно осудили агрессию России против Украины. Мы продолжим оказывать нашим украинским друзьям всю возможную помощь и в двустороннем порядке, и в рамках международных организаций», - заявили в МИД.

Молдавские власти заверили, что не допустят никаких действий, которые могли бы поставить под угрозу ее стремление к вступлению в Европейский Союз.

«У нас есть мощный мандат от граждан, которые предпочли жить в свободном, демократическом и процветающем мире — ЕС. (…) Молдова остается прочно связанной с пространством европейских ценностей», — сказали в МИД Молдовы.

Напомним

Ранее представитель МИДа России Мария Захарова выразила обеспокоенность относительно возможной доставки военных грузов в Украину через территорию Молдовы. Она заявила, что Молдова становится все больше похожей на «логистическое приложение» Киева. Россия предупредила Молдову о катастрофических последствиях таких действий, которые могут поставить под угрозу безопасность региона и сделать Молдову соучастником военных преступлений Украины.