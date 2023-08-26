МЗС Молдови засудило  висловлювання рф щодо того, що країна стала “придатком київського режиму”

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«Ми засуджуємо помилкові заяви, зроблені нещодавно представником мзс росії. Нейтралітет нашої країни означає ізоляцію. Влада розвиває партнерські відносини з організаціями та державами для збереження миру та безпеки країни. У цьому сенсі Молдова співпрацює із тими, хто просуває демократичні цінності. З першого дня війни ми рішуче засудили агресію Росії проти України. Ми продовжимо надавати нашим українським друзям усю можливу допомогу і в двосторонньому порядку, і в рамках міжнародних організацій», - заявили в МЗС.

Молдавська влада запевнила, що не допустить ніяких дій, які могли б поставити під загрозу її прагнення до вступу до Європейського Союзу.

«У нас є потужний мандат від громадян, які воліли жити у вільному, демократичному та процвітаючому світі — ЄС. (…) Молдова залишається міцно пов'язаною із простором європейських цінностей», — сказали в МЗС Молдови.

Нагадаємо

Раніше представниця мзс росії марія захарова висловила стурбованість щодо можливої доставки військових вантажів до України через територію Молдови. Вона заявила, що Молдова стає все більше схожою на «логістичний додаток» Києва. Росія попередила Молдову про катастрофічні наслідки таких дій, які можуть поставити під загрозу безпеку регіону та зробити Молдову співучасником військових злочинів України.