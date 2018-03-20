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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 6944 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 54491 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 101324 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 108786 просмотра

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10 марта, 00:20 • 116357 просмотра

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МИД Британии: Москва должна определиться с версией о происхождении "Новичка"

МИД Британии: Москва должна определиться с версией о происхождении "Новичка"

Киев  •  УНН

 • 8419 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Кремль должен определиться с версией происхождения “Новичка”. Если Российская власть сможет внести ясность или объяснить, что произошло, Британия готова выслушать, заявил в интервью DW Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает УНН.

"Знаете, я должен сказать, что считаю российскую позицию относительно судьбы "Новичка" все более странным. В одном заявлении нам говорят, что никогда не производили "Новичок", - это сказал российский посол в ЕС.

В другом заявлении утверждается, что они производили его, но все запасы были уничтожены. В третьем заявлении говорится: да, все запасы уничтожены, за исключением некоторого количества, которое могло попасть в такие страны, как Швеция, Чехия, Словакия, США, и, может быть, Великобритания. Кажется, посол РФ в Евросоюзе сказал, что запасы "Новичка" были в Великобритании", - сказал он.

Джонсон отметил, что Кремль должен определиться с версией происхождения "Новичка".

"Конечно, если путинский режим сможет внести ясность или объяснить, что произошло, мы все во внимании и только и ждем, чтобы выслушать", - отметил глава МИД.

Ранее Джонсон заявил, что Путин мог лично отдать приказ об отравлении Скрипаля.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанной в России.

Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов.

В ответ РФ объявила персонами нон-грата и требует покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании.

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