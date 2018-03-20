МЗС Британії: Москва має визначитись з версією про походження "Новачка"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Кремль має визначитися з версією походження «Новачка». Якщо Російська влада зможе внести ясність або пояснити, що сталося, Британія готова вислухати, заявив в інтерв'ю DW Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон, передає УНН.
“Знаєте, я повинен сказати, що вважаю російську позицію щодо долі "Новачка" все більш дивною. В одній заяві нам кажуть, що ніколи не виробляли "Новачок", — це сказав російський посол в ЄС.
В іншій заяві стверджується, що вони виробляли його, але всі запаси були знищені. У третій заяві йдеться: так, всі запаси знищені, за винятком деякої кількості, яка могло потрапити в такі країни, як Швеція, Чехія, Словаччина, США, і, може бути, Великобританія. Здається, посол РФ в Євросоюзі сказав, що запаси "Новачка" були в Великобританії”, — сказав він.
Джонсон зазначив, що Кремль має визначитися з версією походження “Новачка”.
“Звичайно, якщо путінський режим зможе внести ясність або пояснити, що сталося, ми всі в увазі і тільки і чекаємо, щоб вислухати”, — зазначив голова МЗС.
Раніше Джонсон заявив, що Путін міг особисто віддати наказ про отруєння Скрипаля.
Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.
Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів.
У відповідь РФ оголосила персонами нон-грата і вимагає покинути Росію в тижневий термін 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії.