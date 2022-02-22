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МИД Беларуси с "уважением и пониманием" восприняло признание Россией независимости "Л/ДНР"

Киев • УНН

 • 127972 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что с "уважением и пониманием" воспринимают решение России о признании независимости "Л/ДНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт белорусского МИД.

Детали

"Мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости "Донецкой и Луганской народных республик". Этот шаг России имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет. 

Республика Беларусь всегда активно и последовательно выступала за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Мы и сейчас считаем дипломатические методы приоритетными и готовы всемерно способствовать этому процессу. Приветствуем заявления российской стороны об открытости к дипломатии в данном контексте", — написало МИД Беларуси.

Напомним

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". После этого Путин заявил о вводе российских войск на территорию оккупированного Донбасса "для поддержания мира".

Правительство Германии временно приостановило сертификацию газопровода "Северный поток-2" для поставки российского газа в ФРГ на фоне решения России признать "независимыми" "Л/ДНР".

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