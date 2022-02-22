МЗС Білорусі з "повагою та розумінням" сприйняло визнання Росією незалежності "Л/ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що з "повагою та розумінням" сприймають рішення Росії про визнання незалежності "Л/ДНР". Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт білоруського МЗС.
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"Ми з повагою та розумінням сприймаємо рішення російської сторони щодо визнання незалежності "Донецької та Луганської народних республік". Цей крок Росії має не лише політичний, а й серйозний людський, гуманітарний вимір, враховуючи кількість російських громадян, які проживають на цих територіях та зазнають поневірянь протягом майже восьми років.
Республіка Білорусь завжди активно та послідовно виступала за мирне врегулювання конфлікту на південному сході України. Ми і зараз вважаємо дипломатичні методи пріоритетними та готові всіляко сприяти цьому процесу. Вітаємо заяви російської сторони про відкритість до дипломатії у цьому контексті", — написало МЗС Білорусі.
Нагадаємо
21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Після цього Путін заявив про введення російських військ на територію окупованого Донбасу "для підтримання миру".
Уряд Німеччини тимчасово зупинив сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу у ФРН на тлі рішення Росії визнати "незалежними" "Л/ДНР".