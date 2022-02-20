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МВД об организаторах проплаченных митингов в Киеве: при обысках нашли визитки "Дмитрия Яроша"

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал детали обысков у организаторов проплаченного многолюдного митинга под Офисом Президента Украины. Подробности он описал в своем Facebook, пишет УНН.

Детали

Так, советник министра напомнил,ч то сегодня в 12:00 в день годовщины гибели Героев Небесной сотни, "на заказ из "севера"" за деньги планировалось собрать многолюдный митинг под Офисом Президента "ради картинки для российских пропагандистских телеканалов".

Однако вчера утром сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции пресекли деятельность сети организаторов проплаченных митингов.

Цитата

"В общем сегодня днем, за деньги, планировалось вывести под Офис Президента от 1500 до 2500 человек, которые во время обострения агрессивных действий РФ должны были демонстрировать ряд слоганов и лозунгов таких как: "Нет войне с Россией", "Украина не убивай своих граждан", "На фиг войну! Весна для любви!". Также при обысках были найдены визитки "Дмитрия Яроша" красного-черного цвета", - пишет Геращенко.

Детали

Сообщается, что после проведения профилактических бесед граждане обязались прекратить свою деятельность по сбору проплаченных митингов в интересах государства-агрессора.

Геращенко отметил, что в Украине до сих пор нет уголовной ответственности за организацию и финансирование проплаченных митингов, чем активно пользуются в своих интересах, как нечестные украинские политики так и страна-агрессор.

Также советник министра обнародовал видео с признанием организаторов проплаченного митинга, которое не состоится из-за решительных действий правоохранителей.

Добавим

Сегодня в Украине чтят память героев погибших во время Революции Достоинства на Майдане в 2014 году.

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