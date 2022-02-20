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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 16563 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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День пам'яті Героїв Небесної Сотні - 20 лютого

День пам'яті Героїв Небесної Сотні - 20 лютого

Київ • УНН

 • 710412 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять героїв які загинули під час Революції Гідності на майдані в 2014 році, про це пише УНН.

День пам’яті Героїв Небесної Сотні

Цього дня 2014 року під час Єврореволюції на Інститутській вулиці у Києві силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. Усього за день було до ста жертв, яких назвали “Небесною Сотнею”. О 22:17 Верховна Рада прийняла постанову “Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України”, низка представників влади заявили про перехід на бік народу. День 20 лютого став переломним у ході подій Революції гідності.

Всесвітній день соціальної справедливості

Це міжнародний день, що відзначається ООН щороку 20 лютого, починаючи з 2009 року.

Сьогодні ООН “пропонує всім державам-членам присвятити цей спеціальний день проведенню на національному рівні конкретних заходів відповідно до мети та завдань Всесвітньої зустрічі на вищому рівні в інтересах соціального розвитку та XXIV спеціальної сесії Генеральної Асамблеї”.

Іменинники: Феофаній, Парфеній, Лука (Лука Елладський), Петро, Георгій, Єгор, Юрій.

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