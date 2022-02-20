День пам'яті Героїв Небесної Сотні - 20 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять героїв які загинули під час Революції Гідності на майдані в 2014 році, про це пише УНН.
День пам’яті Героїв Небесної Сотні
Цього дня 2014 року під час Єврореволюції на Інститутській вулиці у Києві силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. Усього за день було до ста жертв, яких назвали “Небесною Сотнею”. О 22:17 Верховна Рада прийняла постанову “Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України”, низка представників влади заявили про перехід на бік народу. День 20 лютого став переломним у ході подій Революції гідності.
Всесвітній день соціальної справедливості
Це міжнародний день, що відзначається ООН щороку 20 лютого, починаючи з 2009 року.
Сьогодні ООН “пропонує всім державам-членам присвятити цей спеціальний день проведенню на національному рівні конкретних заходів відповідно до мети та завдань Всесвітньої зустрічі на вищому рівні в інтересах соціального розвитку та XXIV спеціальної сесії Генеральної Асамблеї”.
Іменинники: Феофаній, Парфеній, Лука (Лука Елладський), Петро, Георгій, Єгор, Юрій.