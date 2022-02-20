День памяти Героев Небесной Сотни - 20 февраля

День памяти Героев Небесной Сотни

В этот день 2014 года во время еврореволюции на Институтской улице в Киеве силовые подразделения режима Януковича расстреливали протестующих. Всего за день было до ста жертв, которых назвали "Небесной сотней". В 22:17 Верховная Рада приняла постановление "Об осуждении применения насилия, которое привело к гибели мирных граждан Украины", ряд представителей власти заявили о переходе на сторону народа. День 20 февраля стал переломным в ходе событий Революции Достоинства.

Всемирный день социальной справедливости

Это международный день, который отмечается ООН ежегодно 20 февраля, начиная с 2009 года.

Сегодня ООН предлагает всем государствам-членам посвятить этот специальный день проведению на национальном уровне конкретных мероприятий в соответствии с целями и задачами Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития и XXIV специальной сессии Генеральной Ассамблеи.

Именинники: Феофаний, Парфений, Лука (Лука Элладский), Петр, Георгий, Егор, Юрий.