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15 марта, 19:03 • 85036 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 122290 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113472 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107945 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 96732 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93857 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 82221 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 116508 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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День памяти Героев Небесной Сотни - 20 февраля

День памяти Героев Небесной Сотни - 20 февраля

Киев • УНН

 • 710411 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Сегодня в Украине чтят память героев погибших во время Революции Достоинства на майдане в 2014 году, об этом пишет УНН.

День памяти Героев Небесной Сотни

В этот день 2014 года во время еврореволюции на Институтской улице в Киеве силовые подразделения режима Януковича расстреливали протестующих. Всего за день было до ста жертв, которых назвали "Небесной сотней". В 22:17 Верховная Рада приняла постановление "Об осуждении применения насилия, которое привело к гибели мирных граждан Украины", ряд представителей власти заявили о переходе на сторону народа. День 20 февраля стал переломным в ходе событий Революции Достоинства.

Всемирный день социальной справедливости

Это международный день, который отмечается ООН ежегодно 20 февраля, начиная с 2009 года.

Сегодня ООН предлагает всем государствам-членам посвятить этот специальный день проведению на национальном уровне конкретных мероприятий в соответствии с целями и задачами Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития и XXIV специальной сессии Генеральной Ассамблеи.

Именинники: Феофаний, Парфений, Лука (Лука Элладский), Петр, Георгий, Егор, Юрий.

Украинские Национальные Новости

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