МВС про організаторів проплачених мітингів у Києві: при обшуках знайшли візитівки "Дмитра Яроша"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів деталі обшуків у організаторів проплаченого багатолюдного мітинга під Офісом Президента України. Подробиці він описав в своєму Facebook, пише УНН.
Деталі
Так, радник міністра нагадав, що сьогодні о 12:00 в день річниці загибелі Героїв Небесної сотні, "на замовлення з "півночі"" за гроші планувалось зібрати багатолюдний мітинг під Офісом Президента "задля картинки для російських пропагандистських телеканалів".
Однак вчора вранці співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції припинили діяльність мережі організаторів проплачених мітингів.
Цитата
"Загалом сьогодні вдень, за гроші, планувалось вивести під Офіс Президента від 1500 до 2500 осіб, які під час загострення агресивних дій РФ повинні були демонструвати ряд слоганів та лозунгів таких як: "Ні війні з Росією", "Україна не вбивай своїх громадян", "На фиг войну! Весна для любви!". Також при обшуках були знайдені візитівки "Дмитра Яроша" червоного-чорного кольору", - пише Геращенко.
Деталі
Повідомляється, що після проведення профілактичних бесід громадяни зобов’язались припинити свою діяльність по збору проплачених мітингів в інтересах держави-агресора.
Геращенко зауважив, що в Україні наразі досі не має кримінальної відповідальності за організацію та фінансування проплачених мітингів, чим активно користуються в своїх інтересах, як нечесні українські політики так і країна-агресор.
Також радник міністра оприлюднив відео із зізнанням організаторів проплаченого мітингу, що не відбудеться через рішучі дії правоохоронців.
Додамо
Сьогодні в Україні вшановують пам'ять героїв які загинули під час Революції Гідності на майдані в 2014 році.