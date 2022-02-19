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Планували вивести до ОП 1500 осіб для “телекартинки” російських пропагандистів: в Україні викрили організаторів проплачених мітингів

Планували вивести до ОП 1500 осіб для “телекартинки” російських пропагандистів: в Україні викрили організаторів проплачених мітингів

Київ • УНН

 • 19768 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Сьогодні, 19 лютого, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції провели санкціоновані обшуки в осіб, які займалися організацією та проведенням проплачених акцій, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Деталі

За даними правоохоронців, група осіб безпосередньо відповідала за пошук та збір громадян, котрі за грошову винагороду брали б участь у мітингах. Відомо, що 20 лютого вони планували провести в Києві масові заходи, головним завданням яких є дестабілізація ситуації в державі та створення “телекартинки” для російських пропагандистських ЗМІ. Загалом планувалося вивести до Офісу Президента 1500 осіб.

Під час обшуків поліцейські вилучили прапори, банери та іншу атрибутику із лозунгами, “чорнові” записи, десятки мобільних телефонів та банківських карток тощо. Проводяться подальші процесуальні заходи.

Викриття та припинення мережі організаторів проплачених мітингів — це результат кропіткої щоденної роботи, яку проводить поліція, аби не дозволити зацікавленим особам розхитувати ситуацію в середині держави та сіяти паніку серед громадян.

Нагадаємо

В Україні попередили заворушення, під час яких тисячі “тітушок” мали влаштувати бійки з правоохоронцями в центрі Києва та областях — з постраждалими, підпаленими шинами.

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