Планировали вывести к ОП 1500 человек для "телекартинки" российских пропагандистов: в Украине разоблачили организаторов проплаченных митингов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сегодня, 19 февраля, сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции провели санкционированные обыски у лиц, которые занимались организацией и проведением проплаченных акций, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
По данным правоохранителей, группа лиц непосредственно отвечала за поиск и сбор граждан, которые за денежное вознаграждение приняли бы участие в митингах. Известно, что 20 февраля они планировали провести в Киеве массовые мероприятия, главной задачей которых является дестабилизация ситуации в государстве и создание “телекартинки” для российских пропагандистских СМИ. Всего планировалось вывести к офису Президента 1500 человек.
Во время обысков полицейские изъяли флаги, баннеры и другую атрибутику с лозунгами, “черновые” записи, десятки мобильных телефонов и банковских карт и тому подобное. Проводятся дальнейшие процессуальные мероприятия.
Разоблачения и прекращения сети организаторов проплаченных митингов — это результат кропотливой ежедневной работы, которую проводит полиция, чтобы не позволить заинтересованным лицам расшатывать ситуацию внутри государства и сеять панику среди граждан.
Напомним
В Украине предупредили беспорядки, во время которых тысячи “титушек” должны были устроить драки с правоохранителями в центре Киева и областях — с пострадавшими, подожженными шинами.