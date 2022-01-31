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Планували "криваві" заворушення за участю до 5 тис. осіб з бійками з поліцією та шинами: МВС про затримання угруповання у Києві

Планували "криваві" заворушення за участю до 5 тис. осіб з бійками з поліцією та шинами: МВС про затримання угруповання у Києві

Київ • УНН

 • 37818 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. В Україні попередили заворушення, під час яких тисячі “тітушок” мали влаштувати бійки з правоохоронцями в центрі Києва та областях — з постраждалими, підпаленими шинами. Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Одним із сценаріїв агресії проти України є проплачені насильницькі масові акції. Це використовується і може використовуватися як елемент гібридної війни. Вчора в Києві була затримана група осіб, яка планувала масові заворушення в центрі Київської столиці. Кількість таких осіб планувалося зібрати до 5 тисяч, з яких до півтори тисячі мали складати так звані тітушки, які мали влаштувати бійки із правоохоронцями. Це планувалося наперед”, — розповів Монастирський.

Деталі

За його словами, під час заворушень обов’язково мало бути насильство серед учасників цього мітингу, "мала пролитися кров".

“Причому була заготовлена спеціальна, у тому числі і бутафорська, кров, яка внаслідок цих провокувань конфліктів з правоохоронцями мала начебто пролитися серед активістів. Були заплановані та зібрані групи медиків, які мали в цей момент засвідчити травмування псевдоактивістів та показати це на всіх центральних каналах”, — сказав міністр.

Окрім того, з його слів, під час таких дій мав бути запланований підпал автомобільних шин, використання вогнегасників та салютів.

Акції, за словами посадовця, планувалися також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, затримана група осіб підозрюється у тому, що готувала акції та мітинги біля Офісу Президента України, під час яких мали відбутися жорсткі протистояння та жорсткі сутички з правоохоронцями. "Сьогодні в Києві ранок міг розпочатися незвично… Буквально за годину (близько 11:00 – ред.) мала б розпочатися сьогодні акція, яка не планувала носити мирний характер", - сказав Клименко.

Що було раніше

Поліція затримала групу осіб, які планували масові заворушення на території України.

26 листопада 2021 року під час спілкування із українськими журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні 1-2 грудня за участю “представників Росії”. Кремль заперечив слова Зеленського щодо участі Росії у можливому держперевороті в Україні.

У грудні 2021 року Зеленський прокоментував ситуацію із державним переворотом, заявивши, що ті, хто його готували, не змінили плани.

СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади.

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