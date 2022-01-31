Планували "криваві" заворушення за участю до 5 тис. осіб з бійками з поліцією та шинами: МВС про затримання угруповання у Києві

КИЇВ. 31 січня. УНН. В Україні попередили заворушення, під час яких тисячі “тітушок” мали влаштувати бійки з правоохоронцями в центрі Києва та областях — з постраждалими, підпаленими шинами. Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.