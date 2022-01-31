Планували "криваві" заворушення за участю до 5 тис. осіб з бійками з поліцією та шинами: МВС про затримання угруповання у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В Україні попередили заворушення, під час яких тисячі “тітушок” мали влаштувати бійки з правоохоронцями в центрі Києва та областях — з постраждалими, підпаленими шинами. Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.
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“Одним із сценаріїв агресії проти України є проплачені насильницькі масові акції. Це використовується і може використовуватися як елемент гібридної війни. Вчора в Києві була затримана група осіб, яка планувала масові заворушення в центрі Київської столиці. Кількість таких осіб планувалося зібрати до 5 тисяч, з яких до півтори тисячі мали складати так звані тітушки, які мали влаштувати бійки із правоохоронцями. Це планувалося наперед”, — розповів Монастирський.
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За його словами, під час заворушень обов’язково мало бути насильство серед учасників цього мітингу, "мала пролитися кров".
“Причому була заготовлена спеціальна, у тому числі і бутафорська, кров, яка внаслідок цих провокувань конфліктів з правоохоронцями мала начебто пролитися серед активістів. Були заплановані та зібрані групи медиків, які мали в цей момент засвідчити травмування псевдоактивістів та показати це на всіх центральних каналах”, — сказав міністр.
Окрім того, з його слів, під час таких дій мав бути запланований підпал автомобільних шин, використання вогнегасників та салютів.
Акції, за словами посадовця, планувалися також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, затримана група осіб підозрюється у тому, що готувала акції та мітинги біля Офісу Президента України, під час яких мали відбутися жорсткі протистояння та жорсткі сутички з правоохоронцями. "Сьогодні в Києві ранок міг розпочатися незвично… Буквально за годину (близько 11:00 – ред.) мала б розпочатися сьогодні акція, яка не планувала носити мирний характер", - сказав Клименко.
Що було раніше
Поліція затримала групу осіб, які планували масові заворушення на території України.
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