Планировали "кровавые" беспорядки с участием до 5 тыс. человек с драками с полицией и шинами: МВД о задержании группировки в Киеве

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“Одним из сценариев агрессии против Украины есть проплаченные массовые насильственные акции. Он используется и может использоваться как элемент гибридной войны. Вчера в Киеве была задержана группа лиц, которая планировала массовые беспорядки в центре Киевской столицы. Количество таких лиц планировалось собрать до 5 тысяч, из которых до полутора тысяч должны были составлять так называемые титушки, которые должны были устроить драки с правоохранителями. Это планировалось заранее", - рассказал Монастырский.

Детали

По его словам, во время беспорядков обязательно должно было быть насилие среди участников этого митинга, "должна была пролиться кровь".

“Причем была заготовлена специальная, в том числе и бутафорская, кровь, которая в результате этих провоцирований конфликтов с правоохранителями должна была якобы пролиться среди активистов. Были запланированы и собраны группы медиков, которые должны были в этот момент засвидетельствовать травмирование псевдоактивистов и показать это на всех центральных каналах", - сказал министр.

Кроме того, по его словам, во время таких действий должен был быть запланирован поджог автомобильных шин, использование огнетушителей и салютов.

Акции, по словам чиновника, планировались также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, задержанная группа лиц подозревается в том, что готовила акции и митинги возле Офиса Президента Украины, во время которых должны были состояться жесткие противостояния и жесткие стычки с правоохранителями. "Сегодня в Киеве утро могло начаться необычно… Буквально через час (около 11:00 – ред.) должна была начаться сегодня акция, которая не планировала носить мирный характер", - сказал Клименко.

Что было ранее

Полиция задержала группу лиц, которые планировали массовые беспорядки на территории Украины.

26 ноября 2021 года во время общения с украинскими журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет информацию о подготовке попытки государственного переворота в Украине 1-2 декабря с участием “представителей России”. Кремль опроверг слова Зеленского об участии России в возможном госперевороте в Украине.

В декабре 2021 года Зеленский прокомментировал ситуацию с государственным переворотом, заявив, что те, кто его готовили, не изменили планы.

СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве о совершении действий, направленных на захват государственной власти.