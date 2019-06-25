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МВД: сообщения о минированиях часто поступают от ботов из России и ОРДЛО

Киев • УНН

 • 8695 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Сообщения о минированиях часто поступают от ботов из России и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

МВД: сообщения о минированиях часто поступают от ботов из России и ОРДЛО

Шевченко подчеркнул, что "чаще сообщения о минированиях поступают от ботов из России и неподконтрольных территорий на востоке Украины".

"С помощью IP-телефонов и Интернета рассылаются анонимные сообщения, но также есть случаи, когда и граждане Украины решают дезинформировать о минировании, за что привлекаются к уголовной ответственности", - добавили в МВД.

Напомним, МВД инициирует усиление ответственности за ложные сообщения о минировании, в частности, конфискацию имущества и более длительные сроки заключения.

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