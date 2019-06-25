МВС: повідомлення про мінування часто надходять від ботів із Росії та ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Повідомлення про мінування часто надходять від ботів із Росії та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Про це повідомив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Шевченко наголосив, що "частіше повідомлення про мінування надходять від ботів із Росії та непідконтрольних територій на сході України".
"За допомогою IP-телефонів та Інтернету розсилаються анонімні повідомлення, але є також випадки, коли й громадяни України вирішують дезінформувати про мінування, за що залучаються до кримінальної відповідальності", - додали у МВС.
Нагадаємо, МВС ініціює посилення відповідальності за хибні повідомлення про мінування, зокрема, конфіскацію майна та довші терміни ув'язнення.