В Україні хочуть конфісковувати майно за фейкові мінування

"МВС пропонує переглянути алгоритм дій поліцейських під час реагування на повідомлення про мінування. Зокрема, після реєстрації таких повідомлень, першочергово здійснювати невідкладну перевірку на відсутність "фейку". Цим займатимуться фахівці оперативних підрозділів кіберполіції. Крім цього, буде ініційовано зміни до Кримінального кодексу України для посилення відповідальності за скоєння завідомо неправдивих злочинів", - вказали в МВС.

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При цьому у міністерстві додали, що до поліції все частіше надходять повідомлення про "фейкові" мінування різних об’єктів. На час перевірки інформації про загрозу тимчасово блокується діяльність вказаних закладів, через що громадяни зазнають неабияких незручностей, а підприємства - величезних збитків, зауважили у МВС.

Так, ініціюється підготовка проекту змін до внутрішніх правових актів МВС, які уточнюють регламент реагування органів правопорядку на такі повідомлення. Що стосується зміни до ККУ для посилення відповідальності за такі повідомлення, то у низці випадків "запропонуємо збільшити термін кримінальної відповідальності та обмеження волі на строк більше шести років, а також передбачити додатково конфіскацію майна в таких випадках", розповів директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

У МВС нагадали, що що ККУ містить окрему статтю 259 щодо псевдомінувань, яка передбачає до шести років позбавлення волі.