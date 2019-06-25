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В Украине хотят конфисковывать имущество за фейковые минирования

Киев • УНН

 • 10619 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Министерство внутренних дел инициирует ужесточение ответственности за ложные сообщения о минировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

В Украине хотят конфисковывать имущество за фейковые минирования

"МВД предлагает пересмотреть алгоритм действий полицейских во время реагирования на сообщения о минировании. В частности, после регистрации таких сообщений, в первую очередь осуществлять неотложную проверку на отсутствие "фейка". Этим будут заниматься специалисты оперативных подразделений киберполиции. Кроме этого, будут инициированы изменения в Уголовный кодекс Украины для усиления ответственности за совершение заведомо ложных преступлений", - указали в МВД.

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При этом в министерстве добавили, что в полицию все чаще поступают сообщения о "фейковых" минированиях различных объектов. На время проверки информации об угрозе временно блокируется деятельность указанных заведений, из-за чего граждане испытывают значительные неудобства, а предприятия - огромные убытки, отметили в МВД.

Так, инициируется подготовка проекта изменений во внутренние правовые акты МВД, которые уточняют регламент реагирования органов правопорядка на такие сообщения. Что касается изменений в УКУ для усиления ответственности за такие сообщения, то в ряде случаев "предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничения свободы на срок более шести лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в таких случаях", рассказал директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

В МВД напомнили, что что УКУ содержит отдельную статью 259 по псевдоминированиям, которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

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