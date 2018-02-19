МВФ: проект по Антикоррупционному суду с поправками должен безотлагательно пройти через ВР

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетила Киев в период с 12 по 16 февраля для обсуждения некоторых технических аспектов предусмотренных программой реформ, с ударением, в частности, на проект законодательства по Антикоррупционному суду. Сейчас важно, чтобы власти Украины обеспечили безотлагательное рассмотрение, в соответствии с парламентскими процедурами, законопроекта об Антикоррупционном суде и чтобы при этом во время его рассмотрения в парламенте были учтены поправки, необходимые для приведения окончательного текста закона в полное соответствие с предусмотренными программой обязательствами и рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы", - говорится в заявлении Й.Люнгмана.

Как отмечается в заявлении постпреда МВФ в Украине, "должен также быть обеспечен дополнительный прогресс в остальных отсроченных мероприятиях, необходимых для достижения поставленных программой целей, включая меры в энергетическом и налогово-бюджетном секторах".

"Обсуждение продлится в следующие недели", - говорится в заявлении Й.Люнгмана.

Напомним, в МВФ пока не определили дату следующего пересмотра программы сотрудничества с Украиной.