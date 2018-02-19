МВФ: проект про Антикорупційний суд з поправками має невідкладно пройти через ВР

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Верховна Рада має невідкладно розглянути законопроект щодо Антикорупційного суду з врахуванням поправок, необхідних для приведення остаточного тексту закону у повну відповідність передбаченим програмою МВФ зобов’язанням та рекомендаціям Венеційської комісії. Про це йдеться в оприлюдненій у понеділок заяві постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, передає УНН.

"Команда у складі кількох експертів МВФ відвідала Київ у період з 12 по 16 лютого для обговорення деяких технічних аспектів передбачених програмою реформ, з наголосом, зокрема, на проекті законодавства щодо Антикорупційного суду. Нині важливо, щоби влада України забезпечила невідкладний розгляд, у відповідності з парламентськими процедурами, законопроекту щодо антикорупційного суду і щоби при цьому під час його розгляду у парламенті були враховані поправки, необхідні для приведення остаточного тексту закону у повну відповідність передбаченим програмою зобов’язанням та рекомендаціям Венеціанської комісії Ради Європи", - йдеться у заяві Й.Люнгмана.

Як зазначається у заяві постпреда МВФ в Україні, "має також бути забезпечений додатковий прогрес щодо решти відтермінованих заходів, необхідних для досягнення поставлених програмою цілей, включно із заходами у енергетичному та податково-бюджетному секторах".

"Обговорення триватиме наступними тижнями", - сказано в заяві Й.Люнгмана.

Нагадаємо, у МВФ поки не визначили дату наступного перегляду програми співпраці з Україною.

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