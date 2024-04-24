Военнообязанные не смогут получить загранпаспорта в обособленном дипучреждении Украины - Кабмин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
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dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  67981 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  107266 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  106277 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  106067 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  102846 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  101280 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136863 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157548 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154112 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  154026 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

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"Ягодин - Дорогуск", где действует автоматическое распознавание номеров авто, за сутки пересекло более 600 грузовиков

"Ягодин - Дорогуск", где действует автоматическое распознавание номеров авто, за сутки пересекло более 600 грузовиков

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ВР планирует сделать шаг к созданию реестра лиц, пострадавших из-за агрессии рф

ВР планирует сделать шаг к созданию реестра лиц, пострадавших из-за агрессии рф

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Армейцы РФ усилили наступление на Лиманском направлении: ВСУ отбили в среду 18 вражеских штурмов - Генштаб

Армейцы РФ усилили наступление на Лиманском направлении: ВСУ отбили в среду 18 вражеских штурмов - Генштаб

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США тайно передали Украине ракеты ATACMS - Reuters

США тайно передали Украине ракеты ATACMS - Reuters

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Взрыв в Николаеве не связан с вражеским прилетом - мэр

Взрыв в Николаеве не связан с вражеским прилетом - мэр

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  194609 просмотра
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Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  235349 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  498599 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  415487 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  461071 просмотра

Военнообязанные не смогут получить загранпаспорта в обособленном дипучреждении Украины - Кабмин

Мужчины призывного возраста (18-60 лет) не смогут получить загранпаспорта в украинских дипломатических учреждениях за рубежом, только на территории Украины.

Война •   •  4055 просмотра
Военнообязанные не смогут получить загранпаспорта в обособленном дипучреждении Украины - Кабмин

Никаких прямых переговоров с российской делегацией не было: Лубинец отреагировал на заявление москвы по "обмену детей"

Катар выступает посредником в возвращении украинских детей и переговорах с россией, сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, а также подчеркнул - никаких прямых переговоров с москвой не было.

Война •   •  3997 просмотра
Никаких прямых переговоров с российской делегацией не было: Лубинец отреагировал на заявление москвы по "обмену детей"

Паспортный сервис в Варшаве работает на прием документов через черный ход на фоне протестов

Людей, которые хотят подать документы на получение паспортов в Варшаве, заводят в здание через черный ход, поскольку те, кто пытается забрать свои документы, заблокировали вход и протестуют, считая, что им отказывают в выдаче паспортов из-за нового закона о мобилизации.

Новости Мира •   •  4040 просмотра
Паспортный сервис в Варшаве работает на прием документов через черный ход на фоне протестов

"Ягодин - Дорогуск", где действует автоматическое распознавание номеров авто, за сутки пересекло более 600 грузовиков

Более 600 грузовиков за сутки пересекли пограничный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск", на котором автоматические камеры распознавания номерных знаков тестируются накануне внедрения системы на других пунктах пропуска.

Экономика •   •  4620 просмотра
"Ягодин - Дорогуск", где действует автоматическое распознавание номеров авто, за сутки пересекло более 600 грузовиков

ВР планирует сделать шаг к созданию реестра лиц, пострадавших из-за агрессии рф

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о создании Государственного реестра лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии россии против Украины, который будет включать учет граждан, жизни и здоровью которых нанесен ущерб, обмен информацией между государственными системами и учет расходов, связанных с оказанием помощи пострадавшим гражданам.

политика •   •  7014 просмотра
ВР планирует сделать шаг к созданию реестра лиц, пострадавших из-за агрессии рф

Армейцы РФ усилили наступление на Лиманском направлении: ВСУ отбили в среду 18 вражеских штурмов - Генштаб

Россия усилила наступление на Лиманском направлении, атаковав украинские позиции 18 раз за минувшие сутки, в то время, как украинские войска отбили многочисленные российские атаки на разных участках фронта. Всего состоялось в среду 84 боевых столкновения.

Война •   •  6752 просмотра
Армейцы РФ усилили наступление на Лиманском направлении: ВСУ отбили в среду 18 вражеских штурмов - Генштаб

США тайно передали Украине ракеты ATACMS - Reuters

В марте США тайно предоставили Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, которые, вероятно, были использованы Украиной для нанесения удара по российскому аэродрому в Крыму 17 апреля.

Война •   •  7977 просмотра
США тайно передали Украине ракеты ATACMS - Reuters

СМИ: Маск надеется, что в следующем году Tesla начнет продажи человекоподобных роботов Optimus

Илон Маск ожидает, что компания Tesla начнет продажу своего гуманоидного робота Optimus до конца 2025 года. также он надеется, что к концу этого года ожидается, что роботы начнут выполнять задачи на заводах.

Новости Мира •   •  6520 просмотра
СМИ: Маск надеется, что в следующем году Tesla начнет продажи человекоподобных роботов Optimus

Взрыв в Николаеве не связан с вражеским прилетом - мэр

В Николаеве произошел взрыв, но, по словам мэра города, он не был вызван вражеской атакой, и ни о каких разрушениях не сообщается.

Война •   •  7688 просмотра
Взрыв в Николаеве не связан с вражеским прилетом - мэр

Мировые цены на нефть остаются стабильными на фоне введения санкций против Ирана

В среду цены на нефть стабилизировались на отметке 88 долларов за баррель, несмотря на падение запасов нефти в США и новые санкции против Ирана, а аналитики установили максимальную цену нефти марки Brent на уровне 90 долларов из-за премии за геополитические риски.

Новости Мира •   •  7131 просмотра
Мировые цены на нефть остаются стабильными на фоне введения санкций против Ирана