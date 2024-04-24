Военнообязанные не смогут получить загранпаспорта в обособленном дипучреждении Украины - Кабмин

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут получить загранпаспорта в обособленном подразделении или дипломатическом учреждении Украины. Выдача паспортов будет осуществляться только на территории Украины.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №443 от 23 апреля, передает УНН.

Детали

Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС. Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или заграничное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется - говорится в постановлении правительства.

Напомним,

Министерство иностранных дел Украины временно приостановило прием новых заявлений на консульские услуги от украинских мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом, в связи с новым законом о военной службе и мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки планирует вызвать представителей МИД для разъяснения распоряжения о приостановлении предоставления консульских услуг для украинских мужчин за рубежом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал приостановление предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом назвав неприемлемым то, чтобы они "сидели в ресторанах", в то время как "ребята в окопах очень устали".