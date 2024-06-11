В Запорожье мужчина застрелил местного чиновника, стрелка разыскивают

В Запорожье мужчину стрелял в местного чиновника, который от полученных ранений скончался в больнице, открыто уголовное производство, стрелка разыскивают, сообщил во вторник департамент коммуникации Национальной полиции Украины, пишет УНН.

Утром в центре областного центра было совершено убийство. Злоумышленник произвел четыре выстрела в потерпевшего. Последний от полученных ранений скончался в больнице полиция проводит неотложные следственно-оперативные мероприятия - сообщили в полиции.

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Сообщение о стрельбе и ранении мужчины полиция получила 11 июня в 07:55.

"Работники полиции установили, что у подъезда многоэтажки неизвестный из огнестрельного оружия произвел выстрелы в местного чиновника и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в медучреждение, где он умер во время оказания медицинской помощи", - указали в полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство. Правовая квалификация-ч. 1 ст. 115 (Убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственно-розыскные действия.

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