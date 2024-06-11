У Запоріжжі чоловік застрелив місцевого чиновника, стрілка розшукують
Київ • УНН
У Запоріжжі чоловіка стріляв у місцевого посадовця, який від отриманих поранень помер у лікарні, відкрито кримінальне провадження, стрілка розшукують.
У Запоріжжі чоловіка стріляв у місцевого посадовця, який від отриманих поранень помер у лікарні, відкрито кримінальне провадження, стрілка розшукують, повідомив у вівторок департамент комунікації Національної поліції України, пише УНН.
Вранці у середмісті обласного центру було скоєно вбивство. Зловмисник здійснив чотири постріли у потерпілого. Останній від отриманих поранень помер у лікарні. Поліція проводить невідкладні слідчо-оперативні заходи
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Повідомлення про стрілянину та поранення чоловіка поліція отримала 11 червня о 07:55.
"Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілого доставили до медзакладу, де він помер під час надання медичної допомоги", - вказали у поліції.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація - ч. 1 ст. 115 (Вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчо-розшукові дії.
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