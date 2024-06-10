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Готували вбивство поліцейського та місцевого депутата: на Полтавщині судитимуть банду на чолі з кримінальним авторитетом

Готували вбивство поліцейського та місцевого депутата: на Полтавщині судитимуть банду на чолі з кримінальним авторитетом

Київ • УНН

 • 22587 перегляди

У Полтавській області поліція знешкодила озброєну банду, очолювану кримінальним авторитетом, яка готувалася вбити співробітника поліції і місцевого депутата.

У Полтавській області судитимуть учасників озброєної банди на чолі з кримінальним авторитетом, які підозрюються у тому, що готували вбивство поліцейського та місцевого депутата, повідомили у Національній поліції у понеділок, пише УНН.

Деталі

Під час слідства, за даними Нацполіції, "задокументували підготовку зловмисників до скоєння вбивства заступника начальника одного з районних управлінь у Дніпропетровській області та депутата Полтавської обласної ради". "Правоохоронця хотіли позбавити життя через його професійну діяльність, а народного обранця - у зв’язку з громадською роботою - він активно боровся з незаконним обігом наркотичних засобів на території регіону", - повідомили у поліції.

Правоохоронці, як зазначається, також встановили причетність фігурантів до злочинів, скоєних упродовж 2023 року: умисного вбивства жителя Кременчука, якого застрелили з обрізу рушниці, та замаху на вбивство ще одного місцевого жителя, який продав зброю підозрюваним.

"Організував діяльність озброєної банди 48-річний кримінальний авторитет, який залучив до протиправних дій чоловіків спортивної статури віком від 16 до 31 року. Одним із учасників став 22-річний рідний син лідера, який власне і повинен був скоїти вбивство. Для реалізації запланованого, батько дав синові настанову пройти відповідне навчання у тирі", - вказали у поліції.

На початку лютого 2024 року поліцейські знешкодили діяльність банди та затримали її учасників. Тоді вісьмом фігурантам, залежно від участі кожного, слідчі повідомили про підозри.

"Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт стосовно організатора, його сина та ще 5 учасників озброєної банди скеровано до суду для розгляду справи по суті. Вони знаходяться під вартою. Ще один учасник перебуває в розшуку, матеріали щодо нього виділені в окреме провадження", - повідомили у поліції.

За скоєне фігурантам може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

У Києві затримали п’ятьох "кримінальних авторитетів": правоохоронці провели спецоперацію22.05.24, 17:39 • 21404 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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