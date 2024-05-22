У Києві затримали п’ятьох "кримінальних авторитетів": правоохоронці провели спецоперацію
Київ • УНН
П'ятеро "кримінальних авторитетів" були затримані в Києві за участь у злочинних "сходках", пов'язаних з незаконним угрупуванням, яке виготовляло підроблені документи, щоб допомогти військовозобов'язаним незаконно перетнути український кордон.
П’ятьох "кримінальних авторитетів" за участь у злочинних сходках затримали у столиці, передає УНН із посиланням на столичну прокуратуру.
"... повідомлено про підозру п’яти "кримінальним авторитетам" за участь у злочинному зібранні - сходках (ч. 1 ст. 255-2 КК України) та ще одній особі в організацї незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, група осіб з ознаками організованості з метою незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України забезпечувала виготовлення підроблених документів – тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, довідок ТЦК та СП тощо.
Учасники цієї групи упродовж червня 2022 – вересня 2023 років підшукали не менше 42 клієнтів, від яких отримали по 5 тис. доларів. Проте згодом "замовники" зажадали повернення цих коштів через невиконання ними взятих на себе зобов’язань з виготовлення документів, у зв’язку з чим між членами злочинної групи з цього приводу виникли суперечності.
Для врегулювання цієї конфліктної ситуації учасники злочинної групи звернулися до кількох "кримінальних авторитетів", один з яких був залучений як "третейський суддя" та організували злочинні зібрання (сходки).
Правоохоронці задокументували проведення на території Києва трьох злочинних зібрань за участі "кримінальних авторитетів" та зібрали докази їхньої причетності до протиправної діяльності.
Правоохоронці провели спецоперацію на території Києва, Сумської, Чернігівської та Київської областей та затримали в порядку ст. 208 КПК України п’ятьох "кримінальних авторитетів".
В ході обшуків вилучено 70 тис доларів США, 1 тис євро, зброю та набої, посвідчення різних правоохоронних органів, органів державної влади та медіа з ознаками підробки, мобільні телефони, банківські картки, набори відмичок, 4 автомобілі, тощо.