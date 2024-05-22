В Киеве задержали пятерых "криминальных авторитетов": правоохранители провели спецоперацию

Пятерых "криминальных авторитетов" за участие в преступных сходках задержали в столице, передает УНН со ссылкой на столичную прокуратуру.

"... сообщено о подозрении пяти "криминальным авторитетам" за участие в преступном собрании - сходках (ч. 1 ст. 255-2 УК Украины) и еще одному лицу в организации незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, группа лиц с признаками организованности с целью незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины обеспечивала изготовление поддельных документов – временных удостоверений военнообязанных, справок военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе, справок ТЦК и СП и тому подобное.

Участники этой группы в течение июня 2022-сентября 2023 годов подыскали не менее 42 клиентов, от которых получили по 5 тыс. долларов. Однако впоследствии "заказчики" потребовали возврата этих средств из-за невыполнения ими взятых на себя обязательств по изготовлению документов, в связи с чем между членами преступной группы по этому поводу возникли противоречия.

Для урегулирования этой конфликтной ситуации участники преступной группы обратились к нескольким "криминальным авторитетам", один из которых был привлечен как "третейский судья" и организовали преступные собрания (сходки).

Правоохранители задокументировали проведение на территории Киева трех преступных собраний с участием "криминальных авторитетов" и собрали доказательства их причастности к противоправной деятельности.

Правоохранители провели спецоперацию на территории Киева, Сумской, Черниговской и Киевской областей и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины пятерых "криминальных авторитетов".

В ходе обысков изъято 70 тыс. долларов, 1 тыс евро, оружие и патроны, удостоверения различных правоохранительных органов, органов государственной власти и медиа с признаками подделки, мобильные телефоны, банковские карты, наборы отмычек, 4 автомобиля и тому подобное.